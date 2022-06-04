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Şile'de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, cankurtaranlar sayesinde kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 04.06.2022 - 15:53
İstanbul'da havanın ısınmasını fırsat bilenler, Şile'ye akın etti.
Hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyen vatandaşlar, Şile'yi doldurdu.Ancak boğulma vakaları peş peşe geldi.
Denize giren 4 kişi son anda, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.
O anlar kamerada
Olay yerine gelen İBB’ye bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı.
İHA'nın haberine göre; kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile'de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı VİDEO