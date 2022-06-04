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    Şile'de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

    Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, cankurtaranlar sayesinde kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 04.06.2022 - 15:53
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    Şile'de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

    İstanbul'da havanın ısınmasını fırsat bilenler, Şile'ye akın etti.

    Hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyen vatandaşlar, Şile'yi doldurdu.Ancak boğulma vakaları peş peşe geldi.

    Denize giren 4 kişi son anda, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

    O anlar kamerada

    Olay yerine gelen İBB’ye bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı.

    İHA'nın haberine göre; kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şile'de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı VİDEO

    Şile de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı #1

    Şile de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı #2

    Şile de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı #3

    Şile de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı #4

    Şile de boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı #5


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