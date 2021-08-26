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Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü

Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü

Daha önceden husumet bulunan iki işletmeci, yeniden bir araya geldikleri otelde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı. O anlar kameraya yansıdı.