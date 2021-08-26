- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü
Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü
- DHA
- 26.08.2021 - 10:20
- Güncelleme : 26.08.2021 - 10:57
Fadul Pehlivan, aralarında husumet bulunan Onur Abdullah İnak'ın işletmeciliğini yaptığı İstanbul’un Şile ilçesindeki otele geldi.
Burada buluşan ve ortak bir arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'ın önce kafasına, sonra vücuduna gelecek şekilde peş peşe ateş etti.
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İnak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli, arkadaşıyla otelden ayrıldı.
Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü ViDEO
SAZLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin Şile'den çıkmasını engellemek isteyen jandarma, çevreyi kontrol altına aldı.
Drone yardımıyla aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 16 saat sonra Fadul Pehlivan'ı sazlık alanda saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Fadul Pehlivan'ın yapılan sorgusunda, hayatını kaybeden Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen Fadul Pehlivan, tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.