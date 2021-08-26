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    Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü

    Daha önceden husumet bulunan iki işletmeci, yeniden bir araya geldikleri otelde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 10:57
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    Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü

    Fadul Pehlivan, aralarında husumet bulunan Onur Abdullah İnak'ın işletmeciliğini yaptığı İstanbul’un Şile ilçesindeki otele geldi.

    Burada buluşan ve ortak bir arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı.

    Bir süre sonra Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'ın önce kafasına, sonra vücuduna gelecek şekilde peş peşe ateş etti.

    CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    İnak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli, arkadaşıyla otelden ayrıldı.

    Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şile'de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü ViDEO

    SAZLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Şüphelinin Şile'den çıkmasını engellemek isteyen jandarma, çevreyi kontrol altına aldı.

    Drone yardımıyla aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 16 saat sonra Fadul Pehlivan'ı sazlık alanda saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

    Şile de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü #1

    TUTUKLANDI

    Fadul Pehlivan'ın yapılan sorgusunda, hayatını kaybeden Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

    Adliyeye sevk edilen Fadul Pehlivan, tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

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    Şile de cinayet: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü #3

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