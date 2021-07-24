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    Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedeni bulundu

    İstanbul Şile'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 08:30
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    Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedeni bulundu

    Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu.

    Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti.

    SABAH YENİDEN BAŞLATILAN ARAMADA CESEDİNE ULAŞILDI

    Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

    Şile de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedeni bulundu #1

    Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı.

    Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Şile de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedeni bulundu #2

    Şile de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedeni bulundu #3

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