Elektrik fabrikasında çıkan yangını görüntülemek üzere bölgeye giden gazeteciler, fabrika yetkilileri ile çalışanlarının saldırısına uğradı. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Avcıkoru Mahallesi Avcı Sokak üzerinde elektrik malzemeleri üreten fabrikada, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Haberi alan gazeteciler, olay yerine intikal etti.

Bölgede görevlerini yapan bir gazeteci, fabrika yöneticilerinden birinin silahlı tehdidine uğradı.

Gazeteci engellenmeye ve dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

JANDARMA SAKİNLEŞTİRDİ

Durumu gören diğer gazeteciler de olay yerine geldi. Diğer gazeteciler de fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

Küfürler ve tehditler savuran kişiler, jandarma ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gazetecilere saldırı anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Şile’de, fabrika yangınını görüntüleyen gazetecilere saldırı VİDEO

