Olumsuz hava şartlarının ardından ilçede yaşanan hortum vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'un Şile ilçesinde oluşan hortum çevre sakinlerini korkuttu.

Yoğun dalga ve akıntının etkili olduğu denizde bir süre ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

KAMERAYA YANSIDI

Hortum anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan ilçedeki boğulma vakalarının akabinde denize girme yasağının devam ettiği öğrenildi.

Şile'de hortum oluştu VİDEO