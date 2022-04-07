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    Şile'de kadın cinayeti: Eşini 9 yerinden bıçakladı

    İstanbul Şile'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürdü.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 20:14
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    Şile'de kadın cinayeti: Eşini 9 yerinden bıçakladı

    Saat 14.00 sıralarında İstanbul'un Şile ilçesi Vadi Plajı yolu üzerinde meydana gelen olayda, Sancaktepe'de bir markette çalıştıkları öğrenilen Gözde ve Mustafa Çelen çifti boşanma aşamasındaydı.

    9 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Mustafa Çelen konuşmak amacıyla eşini kiraladığı otomobille Şile'ye getirdi. Şile Vadi Plajı yolu üzerinde otomobilde bulunan çift tartışmaya başladı. Mustafa Çelen eşini 9 yerinden bıçakladı.

    JANDARMAYI ARAYIP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Çelen jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Çelen'i gözaltına alırken, 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Gözde Çelen'in cenazesi Şile Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

    Çiftin 10 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

    Şile de kadın cinayeti: Eşini 9 yerinden bıçakladı #1

    Şile de kadın cinayeti: Eşini 9 yerinden bıçakladı #2

    Şile de kadın cinayeti: Eşini 9 yerinden bıçakladı #3


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