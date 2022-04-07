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Şile'de kadın cinayeti: Eşini 9 yerinden bıçakladı

Şile'de kadın cinayeti: Eşini 9 yerinden bıçakladı

İstanbul Şile'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürdü.