Alkollü oldukları iddia edilen 2 kişinin sandalyeli ve demir sopalı saldırısına uğrayan taksi şoförü Erdem Örük'ün başına 4 dikiş atıldı.

Şile’de, taksi durağında nöbetçi olan Erdem Örük, 14 Ağustos saat 03.30 sıralarında, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişinin saldırısına uğradı.

Örük’ün yardımına arkadaşları koştu.

DHA’nın haberine göre; sandalye ve demir sopalarla saldıran şüpheliler güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kafasında yarıklar oluştu

Darbedilen taksi şoförü Erden Örük, arkadaşları tarafından İstanbul Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafasında yarıklar oluşan Örük iş göremez raporu aldı.

Kısa sürede yakalanan saldırganlar ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Taksiciler şüphelilerin serbest bırakılmasını, polis karakolu önünde protesto ederek tepki gösterdi.

“Öyle vurdular ki kafamda dört adet dikiş var”

Saldırganların ilçede esnaf olduğunu ve kendileriyle hiçbir husumetinin olmadığını belirten Erdem Örük, şu ifadeleri kullandı:

“Bu benim başıma geldi. Başka bir arkadaşımızın da başına gelebilir. Adamlarla hiçbir derdimiz yok. Öyle vurdular ki kafamda dört adet dikiş var. Kollarım, sırtım her yerim mos mor.

Şile'de, taksi şoförü demir sopayla darbedildi VİDEO





“Ağrıma gidiyor hiç sebep yokken sopalı demirli saldırıya uğramak”

İş göremez raporu aldım. Ama davacı olmamıza rağmen ne yazık ki şahıslar serbest kaldı. Ağrıma gidiyor hiç sebep yokken sopalı demirli saldırıya uğramak. Yapanların serbest kalması adalet mi?”