Yol ortasında bir araçtan çıkan yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, aracın alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında İstanbul Şile’de Ağva’ya bağlı Göksu köyü yolu üzerinde bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alevler içinde yanmaya başladı.

Giderek şiddetlenen yangın tüm aracı sardı.

Araçtan dev dumanlar yükselirken, araç adeta alev topuna döndü.

YANGIN ANLARI KAMERADA

Yükselen alevlerin ağaçlık alana sıçramaması ile faciadan dönüldü. Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Şile'de yanan araba, alev topuna döndü VİDEO





