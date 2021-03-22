Trafikte yol verme inatlaşması yaşayan sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi.

Şile yolunda seyir halinde olan iki sürücü, trafikte tehlikeleri anlara neden oldu.

İki şeritli yolu paylaşamayan magandalar, yol verme tartışmasına girdi.

ARAÇLARI BİRBİRİNE VURDURDULAR

Yağmura rağmen hızlarını kesmeyen sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. Sürücülerin şans eseri direksiyon hakimiyetini kaybetmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Canlarını hiçe sayan şahıslar bir süre sonra gözden kaybolurken, akılalmaz anlar ise arkadan gelen başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şile'de yolu paylaşamayan sürücüler kamerada