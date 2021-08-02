Kıyıya yakın noktada gezen yunusla karşılaşan bir vatandaş, yunusun oyununu cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Bir süre oyununa devam eden yunus, daha sonra gözden kayboldu.

İstanbul Şile’de dün öğlen saatlerinde jet ski ile denize açılan bir vatandaş, kıyıya yakın bir noktada hareket halindeyken denizde yüzen bir yunus ile karşılaştı.

Jet ski üzerindeki vatandaş, yunus ile oyunlar oynarken bir yandan da o anları kayda aldı.

Dakikalarca denizde görüntülenen yunus, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

YUNUSUN OYUNUNU KAYDA ALDI

Vatandaş ile yunusun keyif dolu dakikaları saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ÇOK GÜZELSİN MAŞALLAH"

Öte yandan kayıt esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "Kendisi şu an bize şov yapıyor. Çok güzelsin, maşallah.” ifadelerini kullandı.

Şile'de yunus, keyifle oynarken kameraya yakalandı VİDEO





