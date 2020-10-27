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- Şile'de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu
Şile'de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu
Kaza yaptıktan sonra ayağa kalkarak motosikletinin peşinden koşan motosiklet sürücüsünün o anları, diğer motosiklet sürücülerinin kaskına yansıdı.
- DHA
- 27.10.2020 - 12:31
- Güncelleme : 27.10.2020 - 12:33
Geçtiğimiz gün motosikletli arkadaş gurubu İstanbul Şile Bozhane Köyü'nde sürüş yaptı.
Keskin virajda lastiği kayan motosikletin sürücüsü Gündüz Gezen devrilen motosikletten düştü.
Düştükten sonra anında ayağa kalkan sürücü yerde sürüklenen motosikletin peşinden koştu.
Şile'de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu VİDEO
MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
Motosiklet sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı önde ve arkada bulunan diğer motosikletlilerin kamerasına yansıdı.