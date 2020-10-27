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    Şile'de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu

    Kaza yaptıktan sonra ayağa kalkarak motosikletinin peşinden koşan motosiklet sürücüsünün o anları, diğer motosiklet sürücülerinin kaskına yansıdı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 12:31
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 12:33
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    Şile'de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu

    Geçtiğimiz gün motosikletli arkadaş gurubu İstanbul Şile Bozhane Köyü'nde sürüş yaptı.

    Keskin virajda lastiği kayan motosikletin sürücüsü Gündüz Gezen devrilen motosikletten düştü.

    Düştükten sonra anında ayağa kalkan sürücü yerde sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

    Şile'de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu VİDEO

    MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

    Motosiklet sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı önde ve arkada bulunan diğer motosikletlilerin kamerasına yansıdı.

    Şile de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu #1

    Şile de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu #2

    Şile de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu #3

    Şile de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu #4

    Şile de motosiklet kazası yaptı, ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu #5

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