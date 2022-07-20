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- Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü
Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü
Seyir halinde olan araç, aynı istikamette olan bir başka araca arkadan çarpıp savruldu. Feci kazada metrelerce sürüklenen araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
- 20.07.2022 - 08:45
- Güncelleme : 20.07.2022 - 09:20
İstanbul’un Silivri ilçesi D-100 kara yolu Karaaliçeşme mevkisinde gece yarısı seyir halinde olan 34 RT 5090 plakalı özel otomobil, aynı istikametteki 34 CON 774 plakalı araca arkadan çarparak savruldu.
Yaklaşık 400 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki Mecit G. hayatını kaybetti.
Biri ağır yaralandı
İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı.
Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araç içerisinde sıkışan Mecit G., itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı.
Silivri’deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti VİDEO
Savcı inceledi
Nöbetçi savcının incelemelerinin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.