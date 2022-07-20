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Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü

Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü

Seyir halinde olan araç, aynı istikamette olan bir başka araca arkadan çarpıp savruldu. Feci kazada metrelerce sürüklenen araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.