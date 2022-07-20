Petrol
105.94
-1.31%
Euro
18.0129
0.25%
Dolar
17.5912
0.18%
Altın
965.31
-0.10%
Borsa
2502
0.00%
Bitcoin
414.841
7.74%
BTXN Coin
7.44
-1.84%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü

    Seyir halinde olan araç, aynı istikamette olan bir başka araca arkadan çarpıp savruldu. Feci kazada metrelerce sürüklenen araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
    • 20.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü

    İstanbul’un Silivri ilçesi D-100 kara yolu Karaaliçeşme mevkisinde gece yarısı seyir halinde olan 34 RT 5090 plakalı özel otomobil, aynı istikametteki 34 CON 774 plakalı araca arkadan çarparak savruldu.

    Yaklaşık 400 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki Mecit G. hayatını kaybetti.

    Biri ağır yaralandı

    İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı.

    Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araç içerisinde sıkışan Mecit G., itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı.

    Silivri’deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti VİDEO

    Savcı inceledi

    Nöbetçi savcının incelemelerinin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü #1

    Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü #2

    Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü #3

    Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü #4

    Silivri’de 17 yaşındaki genç, feci kazada öldü #5


    İlginizi Çekebilir

    Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti
    Transfer dosyası

    Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Görüş Bildir