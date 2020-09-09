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- Silivri’de 250 bin TL değerinde taklit ayakkabı ele geçirildi
Silivri’de 250 bin TL değerinde taklit ayakkabı ele geçirildi
Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen ayakkabılara el koyulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 09.09.2020 - 08:25
İstanbul’un Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, saat 18.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.
Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, ünlü markaların sahte logolarının basılı olduğu çok sayıda ayakkabı ele geçirildi.
POLİS HEPSİNE EL KOYDU
3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen ürünlere de el konuldu.