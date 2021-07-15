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    Silivri'de 4 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı

    Babasının iş yerinin önünde kediyle oynarken kamyonetin altına aldığı Ayla Deniz Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 17:58
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    Silivri'de 4 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı

    İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Çanta Mahallesi'ndeki bir site içerisinde bulunan markete malzeme bırakan toptancı, marketten ayrılarak kamyonetini hareket ettirdi.

    KEDİYLE OYNAYAN ÇOCUĞU EZDİ

    O sırada babasının işlettiği marketin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla, kamyonetin altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Baba Emrah Turan, ağır yaralanan kızını kucaklayarak otomobiliyle hastaneye götürdü. Minik Ayla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Silivri'de kedi severken kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Kamyonet sürücüsü kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşmlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Silivri de 4 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı #1

    Silivri de 4 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı #2

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