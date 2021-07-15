Silivri'de 4 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı

Babasının iş yerinin önünde kediyle oynarken kamyonetin altına aldığı Ayla Deniz Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Çanta Mahallesi'ndeki bir site içerisinde bulunan markete malzeme bırakan toptancı, marketten ayrılarak kamyonetini hareket ettirdi.

KEDİYLE OYNAYAN ÇOCUĞU EZDİ

O sırada babasının işlettiği marketin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla, kamyonetin altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Baba Emrah Turan, ağır yaralanan kızını kucaklayarak otomobiliyle hastaneye götürdü. Minik Ayla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kamyonet sürücüsü kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşmlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.