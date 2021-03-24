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- Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Kardeşiyle oyun oynadığı ikinci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düşen Rabia Y., yaralandı.
- DHA
- 24.03.2021 - 17:58
- Güncelleme : 24.03.2021 - 18:02
Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda kardeşiyle oyun oynayan 8 yaşındaki Rabia Y., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Küçük kız yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İBB Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rabia Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.