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    Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü

    Kardeşiyle oyun oynadığı ikinci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düşen Rabia Y., yaralandı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 18:02
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    Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü

    Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda kardeşiyle oyun oynayan 8 yaşındaki Rabia Y., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Küçük kız yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İBB Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Rabia Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Silivri de 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü #2

    Silivri de 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü #3

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