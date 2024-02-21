İHA
Akşam saatlerinde İstanbul'un Silivri ilçesi Selimpaşa Araptepe mevkiinde, Onur Onuklu idaresindeki 34 L 4343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu.
Direğe çarptı, taklalar attı
Direğe çarpan araç, taklalar atarak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücüye müdahalede bulundu.
Sürücü hayatını kaybetti
Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Onuklu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
kaza anı güvenlik kamerasında
Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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