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    Silivri'de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı

    Anahtarını kopyaladıkları Türkmenistan uyruklu G.A.'nın dairesinden 1 adet tablet, 700 dolar ve 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 11:40
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    Silivri'de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı

    Silivri Yeni Mahalle'de bulunan site içerisindeki daireden 1 adet tablet, 700 dolar ile 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Şikayetçinin  beyanı doğrultusunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden S.O. (41) aynı sitedeki ikametinde yakalandı.

    ANAHTARI KOPYALAYIP SOYDULAR

    Yapılan araştırmalarda Türkmenistan uyruklu şikayetçi G.A.'nın yakın arkadaşları olan M.Z. (39) ile S.G. (34) ile yaptığı bir sohbet sırasında evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının yerini söylediği ve bir süre sonra S.G.'nin şikayetçi G.A.'nın evinin anahtarını kopyalattığı tespit edildi.

    3 HIRSIZ TUTUKLANDI

    Şüpheliler  aynı gün Selimpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde olayda kullandıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Silivri'de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı ViDEO

    Silivri de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı #1

    Silivri de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı #2

    Silivri de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı #3

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