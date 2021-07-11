- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Silivri'de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı
Silivri'de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı
- DHA
- 11.07.2021 - 11:25
- Güncelleme : 11.07.2021 - 11:40
Silivri Yeni Mahalle'de bulunan site içerisindeki daireden 1 adet tablet, 700 dolar ile 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Şikayetçinin beyanı doğrultusunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden S.O. (41) aynı sitedeki ikametinde yakalandı.
ANAHTARI KOPYALAYIP SOYDULAR
Yapılan araştırmalarda Türkmenistan uyruklu şikayetçi G.A.'nın yakın arkadaşları olan M.Z. (39) ile S.G. (34) ile yaptığı bir sohbet sırasında evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının yerini söylediği ve bir süre sonra S.G.'nin şikayetçi G.A.'nın evinin anahtarını kopyalattığı tespit edildi.
3 HIRSIZ TUTUKLANDI
Şüpheliler aynı gün Selimpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde olayda kullandıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Silivri'de arkadaşlarının evini soyan 3 kadın tutuklandı ViDEO