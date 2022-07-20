Bir kadın, çocuklarına bir iş yerinde bakımı yapılan “scottish fold blue point” cinsi kedi yavrusunu çaldırdı. Yavru kedinin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri’deki bir iş yerinde bakımı yapılan “scottish fold blue point” cinsi anne kedinin 4 yavrusundan biri çalındı.

Yavru kedinin bir tanesinin eksik olduğunu gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hırsızlığı tespit edip polise bildirdi.

Görüntülerde bir kadının çocuklarına kedileri çaldırdığını gören iş yeri sahibi, aileden şikayetçi oldu.

“İsteselerdi sahiplendirirdim”

Yavru kedinin çalınmasına tepki gösteren iş yeri çalışanı Muhammed Berber, “Çalmalarına gerek yoktu, gelip insan gibi isteselerdi tüm malzemeleriyle birlikte kendilerine sahiplendirirdim. 3 tane yavru kedimizi bu şekilde sahiplendirdim.” dedi.

Silivri’de bir anne çocuklarına kedi çaldırdı VİDEO



“Kolladıklarını gördüm”

İHA’ya konuşan Berber, “Pazar günü gelip baktığımda yavrulardan birinin olmadığını fark ettim. Uyuyordur diyerek dikkate almadım. Pazartesi günü ise iş yerine geldiğimde bunların hepsi beni kapıda karşılıyor, bir yavrunun olmadığını görünce kamera kayıtlarını incelediğimde çalan kişilerin etüt yaptıklarını gördüm. Babamın tek kaldığını, kolladıklarını gördüm. Kediler dışarı çıkınca fırsatı değerlendirip kediyi kazağının içine koyup arkalarına baka baka gidiyorlar.





“Bu kedilerin maddi değeri çok yüksek”

Kediyi çocuklar alıyor, anneleri de ileride bekliyor. Cezai ehliyeti olmadığı için bu işi çocuklarına yaptırıyor. Çünkü kameraları incelediğimizde 3-4 saat babamı kolluyorlar. Babamın boş kaldığını görünce de alıyorlar. Büyük ihtimalle müşterisini ayarlamışlar, çünkü bu secereli kedilerin maddi değeri çok yüksek, bulunmasını bekliyoruz.” dedi.