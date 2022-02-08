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    Silivri'de bir kişi, ağabeyi ve yengesini vurdu

    Silivri'de bir kişi, çıkan tartışmada eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle ağabeyi ve yengesini vurdu. Kurşunların hedefi olan çift, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 20:19
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    Silivri'de bir kişi, ağabeyi ve yengesini vurdu

    İstanbul'un Silivri ilçesi Yenimahalle Bilen Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Celal K. ile ağabeyi Ahmet K. ve yengesi Türkan K. arasında tartışma çıktı.

    AĞABEYİ VE YENGESİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışmada silahını çeken Celal K., eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle yengesi Türkan K. ve ağabeyi Ahmet K.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kurşunların hedefi olan yenge Türkan K. ile Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    POLİSE TESLİM OLDU

    2 kişiyi vurduğunu söyleyen Celal K., polise teslim oldu. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Silivri de bir kişi, ağabeyi ve yengesini vurdu #1


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