Silivri’de bisikletli genç kıza otomobil çarptı: Kurtarılamadı

D-100 Karayolu'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul’un Silivri ilçesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde 21.30 sıralarında 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar, bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi.

Gündoğar'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AEZ 742 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Havva Şeyma, yola savruldu. Otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.

YOLDAN GEÇEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralı kıza ilk müdahalede bulundu.

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HASTANEDE CAN VERDİ

Havva Şeyma Gündoğar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gündoğar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.