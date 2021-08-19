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- Silivri’de bisikletli genç kıza otomobil çarptı: Kurtarılamadı
Silivri’de bisikletli genç kıza otomobil çarptı: Kurtarılamadı
- DHA
- 19.08.2021 - 07:35
- Güncelleme : 19.08.2021 - 08:24
İstanbul’un Silivri ilçesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde 21.30 sıralarında 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar, bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi.
Gündoğar'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AEZ 742 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Havva Şeyma, yola savruldu. Otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.
YOLDAN GEÇEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralı kıza ilk müdahalede bulundu.
Silivri’de bisikletli genç kıza otomobil çarptı: Kurtarılamadı ViDEO
HASTANEDE CAN VERDİ
Havva Şeyma Gündoğar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gündoğar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.