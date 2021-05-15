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- Silivri'de budadığı ağaçta mahsur kaldı
Silivri'de budadığı ağaçta mahsur kaldı
10 metrelik ağaçta mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 15.05.2021 - 11:27
- Güncelleme : 15.05.2021 - 11:33
İstanbul'un Silivri ilçesinde bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan inemeyen bir kişi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerinde gelen Silivri itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.
KURTARMA ANI KAMERADA
Kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Silivri'de budadığı ağaçta mahsur kaldı VİDEO