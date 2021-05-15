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    Silivri'de budadığı ağaçta mahsur kaldı

    10 metrelik ağaçta mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 11:33
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    Silivri'de budadığı ağaçta mahsur kaldı

    İstanbul'un Silivri ilçesinde bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan inemeyen bir kişi, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Olay yerinde gelen Silivri itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.

    KURTARMA ANI KAMERADA

    Kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Silivri'de budadığı ağaçta mahsur kaldı VİDEO


    Silivri de budadığı ağaçta mahsur kaldı #1

    Silivri de budadığı ağaçta mahsur kaldı #2

    Silivri de budadığı ağaçta mahsur kaldı #3

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