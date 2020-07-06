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    Silivri'de buğday tarlası kül oldu

    Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 20 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangında tarlanın büyük bir kısmı yandı. Tarlanın yanında bulunan ağaçlar ile bir baraka da zarar gördü.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 06:16
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    Silivri'de buğday tarlası kül oldu #1

    Olay, akşam 20.00 sıralarında Selimpaşa Merkez Mahallesi 6027'inci Sokak'ta meydana geldi.

    Buğday tarlasının yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, buğday tarlasına yanında bulunan çiftlikteki barakaya ve tek katlı evin çatısına sıçradı.

    Silivri'de buğday tarlası kül oldu #2

    TARLANIN BÜYÜK BİR KISMI YANDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

    Yangında, buğday tarlasının büyük bir kısmı yanarken bölgede bulunan ağaçlar ve bir baraka da zarar gördü.

    Silivri'de buğday tarlası kül oldu VİDEO



    Silivri'de buğday tarlası kül oldu #3

    Silivri'de buğday tarlası kül oldu #4

    Silivri'de buğday tarlası kül oldu #5

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