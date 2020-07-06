Silivri'de buğday tarlası kül oldu

Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 20 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangında tarlanın büyük bir kısmı yandı. Tarlanın yanında bulunan ağaçlar ile bir baraka da zarar gördü.