Haberler

3. Sayfa Haberleri

Silivri’de cinnet getiren genç, öz ve üvey annesini öldürdü

Silivri’de cinnet getiren genç, öz ve üvey annesini öldürdü

Bir arkadaşını arayarak annelerini öldürdüğünü söyleyen genç, daha sonra aynı silahla intihar etti. Güvenlik güçleri, cinayetlerle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.