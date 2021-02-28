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    Silivri’de cinnet getiren genç, öz ve üvey annesini öldürdü

    Bir arkadaşını arayarak annelerini öldürdüğünü söyleyen genç, daha sonra aynı silahla intihar etti. Güvenlik güçleri, cinayetlerle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 15:26
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    Silivri’de cinnet getiren genç, öz ve üvey annesini öldürdü

    Dün gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’un Silivri ilçesi Eski Çanta Mahallesi'ndeki evde öz annesi ve üvey annesiyle kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, annelerini silahla vurarak öldürdü.

    Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti.

    JANDARMA CANSIZ BEDENLERİ BULDU

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı.

    Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi.

    Silivri’de cinnet getiren genç, öz ve üvey annesini öldürdü #1

    ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

    Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Silivri’de cinnet getiren genç, öz ve üvey annesini öldürdü #2

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