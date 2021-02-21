Silivri'de çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı

Ev balkonundaki kapının demirlerine sıkışarak mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Silviri ilçesine bağlı Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan evinde oynayan 6 yaşındaki Enes A., kafasını balkondaki kapının demirlerine sıkıştırdı.

Çocuğu kurtaramayan aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İMDANINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Olay gerine gelen ekipler, Enes A.'yı yara almadan kurtarabildi. Enes A. kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin "Bir yerin ağrıdı mı?" sorusuna, "Ağrımadı da korktum birazcık" diye cevap verdi.