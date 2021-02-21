Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
403.438
1.02%
EXEN Coin
17.13
-1.32%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Silivri'de çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı

    Ev balkonundaki kapının demirlerine sıkışarak mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Silivri'de çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı

    İstanbul'un Silviri ilçesine bağlı Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan evinde oynayan 6 yaşındaki Enes A., kafasını balkondaki kapının demirlerine sıkıştırdı.

    Çocuğu kurtaramayan aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İMDANINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

    Olay gerine gelen ekipler, Enes A.'yı yara almadan kurtarabildi. Enes A. kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin "Bir yerin ağrıdı mı?" sorusuna, "Ağrımadı da korktum birazcık" diye cevap verdi.

    Silivri de çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı #1

    Silivri de çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı #2

    Silivri de çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı #3

    Silivri de çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir