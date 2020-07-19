Konvoy halinde ilerleyen 7 aracın birbirlerine makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa mevkisinde, düğün konvoyu oluşturan araçlar trafikte tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu.

7 ARAÇ BİRDEN MAKAS ATMAYA BAŞLADI

Sürücüler hızla şerit değiştirip fren yapmaya başlarken, bir süre sonra ise konvoydaki 7 araç birbirlerine makas da atarak hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.

Diğer araçların geçişlerini engelleyen konvoydakiler, daha sonra gözden kayboldu.

Silivri'de düğün konvoyunda makas atan sürücüler ViDEO

"DÜĞÜN KONVOYU DEĞİL, TERÖR"

O anlar ise başka araçta bulunan bir kadın tarafından kayda alındı. Kadının videoda, “Düğün konvoyu değil, terör” diyerek tepki gösterdiği sözler ise oldukça dikkat çekti.