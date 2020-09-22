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    Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

    Kafede otururken eşini ağır yaralarken yanındaki arkadaşını öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 07:45
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    Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

    İstanbul’un Silivri ilçesinde önceki akşam Metehan Ç. isimli şüpheli, kafede oturan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ecem Ç. ve yanındaki Mehmet K.'ya silahla ateş ederek ağır yaraladı.

    Hastaneye kaldırılan Mehmet K. hayatını kaybederken, Ecem Ç.'nin de tedavisine başlandı.

    TESLİM OLDU

    Olaydan hemen sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Metehan Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

    Silivri de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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