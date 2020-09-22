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- Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı
Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı
Kafede otururken eşini ağır yaralarken yanındaki arkadaşını öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 22.09.2020 - 07:45
İstanbul’un Silivri ilçesinde önceki akşam Metehan Ç. isimli şüpheli, kafede oturan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ecem Ç. ve yanındaki Mehmet K.'ya silahla ateş ederek ağır yaraladı.
Hastaneye kaldırılan Mehmet K. hayatını kaybederken, Ecem Ç.'nin de tedavisine başlandı.
TESLİM OLDU
Olaydan hemen sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Metehan Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.