Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

Kafede otururken eşini ağır yaralarken yanındaki arkadaşını öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Silivri ilçesinde önceki akşam Metehan Ç. isimli şüpheli, kafede oturan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ecem Ç. ve yanındaki Mehmet K.'ya silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Mehmet K. hayatını kaybederken, Ecem Ç.'nin de tedavisine başlandı.

TESLİM OLDU

Olaydan hemen sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Metehan Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.