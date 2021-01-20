Silivri'de, eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Astım hastası olan Melek Güngörmüş, geçim sıkıntıları nedeniyle çıkan tartışmada, eşi Süleyman Güngörmüş tarafından boğularak öldürüldü.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve maddi sıkıntılarla uğraşan Süleyman ve Melek Güngörmüş çifti, iddiaya göre alyans bozdurulması nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ASTIM HASTASI EŞİNİ BOĞUP KAÇTI

Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Süleyman Güngörmüş, astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ün boğazını sıktı. Yere yığılan kadını evde bırakarak kaçan Süleyman Güngörmüş, akşam saatlerinde olayı ağabeyine haber verdi.

KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ağabey, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti. Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Melek Güngörmüş'ün öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri Güngörmüş'ün yakınlarına haber verirken cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KATİL EŞ TUTUKLANDI

Polise teslim olan Süleyman Güngörmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngörmüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze de Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na dün öğle vakti defnedildi.

"KUMAR YÜZÜNDEN SIKINTI ÇEKİYORLARDI"

Melek Güngörmüş'ün ağabeyi Emrah Ayaz, evliliğe ilk zamanlarda karşı çıktığını belirterek "'Ağabey, ben çok seviyorum, Süleyman iyi bir çocuk' dedi. Biz de tamam senin dediğin gibi olsun dedik. Düğünden 4 ay sonra sıkıntılar başladı. Sürekli kumar nedeniyle geçim sıkıntıları başladı. İki defa boğmaya kalktı. İkincisinde bizim haberimiz oldu, gittik aldık. Bir ay sonra aradı; 'Barışmak istiyoruz' dedi. Kız kardeşim de yuvamı belki kurtarırım diye kabul etti. Yeter artık, kadına kalkan eller kırılsın. Biz kız kardeşimizi mezara gömdük, onlar kafalarını öne eğeceği yerde gelip hala bize mal paylaşımı hesabı yapıyorlar." dedi.

"KADIN CİNAYETLERİNDEKİ SON HALKA ABLAM OLDU"

Kadının kız kardeşi Şimal Yazıcı ise gözyaşları içinde, "En son cumartesi günü beraber vakit geçirdik ablamla. Her zaman problemleri vardı ama bize yansıtmıyordu. Kimse etkilenmesin, herkes beni iyi bilsin diye bir şey anlatmıyordu. Astım hastası olduğunu bildiği halde 45 kilo ablamın boğazını sıkarak öldürüyor. Kadın cinayetlerinin son halkası benim ablam oldu. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Biz hiç ölüm acısı yaşamadık daha önce ama en beterini yaşattılar bize." ifadelerine yer verdi.

Melek Güngörmüş'ün annesi Peyruze Ayaz ve babası Sait Ayaz da kızlarının katilinin en ağır cezayı almasını istedi.