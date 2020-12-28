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    Silivri'de iki aile kavga etti: 1 ölü 2 yaralı

    Silivri 'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybederken 2 kadın da yaralandı.
    • İHA
    • 28.12.2020 - 03:26
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    Silivri'de iki aile kavga etti: 1 ölü 2 yaralı

    Saat 23:00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de roman vatandaşların yaşadığı konteyner evler olarak bilinen mevkii de meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

    Taraflardan ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs tarafından Refiye S. ve yanında bulunan 1 kadın kurşunların hedefi oldu.

    Kavgada bir kadın ise yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

    Silivri de iki aile kavga etti: 1 ölü 2 yaralı #1

    1 ÖLÜ 2 YARALI

    Silahlı saldırı sonrası yaralılar Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan Refiye S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda yaralanan diğer 2 kadının ise tedavisi sürüyor.

    Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs göz altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede ve Silivri Devlet hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Silivri de iki aile kavga etti: 1 ölü 2 yaralı #2

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