Silivri'de intihar girişimini emniyet müdürü önledi

Silivri'de üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, ilçe emniyet müdürünün yaklaşık 4 saatlik ikna çabaları sonucu canına kıymaktan vazgeçti.

İstanbul Silivri ilçesindeki Yenimahalle D-100 Karayolu bağlantı yolundaki bir üst geçide çıkan bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

POLİS VE İTFAİYE ÖNLEM ALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kadının atlama ihtimaline karşı yer yastığı açarken polis ekipleri de yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

EMNİYET MÜDÜRÜ 4 SAATLİK UĞRAŞIYLA İKNA ETTİ

Müzakereci polisin ikna çabalarının sürdüğü sırada olay yerine gelen Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, intihar girişiminde bulunan kadını ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Yaklaşık 4 saat boyunca intihar girişiminde bulunan kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.