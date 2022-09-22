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    Silivri'de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı

    Silivri'de isale hattı borusunun patlamasıyla sokak üzerindeki birçok evi su bastı.
    • 22.09.2022 - 02:47
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    Silivri'de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı

    Silivri Yeni Mahalle Karanfil Sokak'ta İSKİ'ye ait isale boru hattı patladı. Sokak üzerinde bulunan birçok evi su bastı.

    İSKi ve belediye ekipleri müdahale etti

    DHA'nın haberine göre; evlerini su basan mahalle sakinlerinin bildirilmesiyle bölgeye İSKİ ve Silivri Belediyesi ekipleri sevk edildi.

    Bölgeyi besleyen ana su hattını kapatan İSKİ ekiplerinin çalışmasıyla su tahliye edildi.

    Silivri'de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı - VİDEO

    Silivri de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı #1

    Silivri de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı #2

    Silivri de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı #3

    Silivri de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı #4

    Silivri de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı #5

    Silivri de isale hattı borusu patladı, evler su altında kaldı #6


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