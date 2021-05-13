Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton kamyonu karşı şeride geçti, jandarma denetim noktasına metreler kala durabildi.

Silivri Büyük Çavuşlu Mahallesi Çerkezköy istikametinde meydana gelen olayda, Şeref Bilgin beton kamyonunun henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyeri aşarak karşı şeride geçen kamyon jandarma ekiplerinin denetim yaptığı noktaya metreler kala durabildi.

Denetim noktasında görevli askerler ise kazayı ucuz atlattı.

İTFAİYE SAPLANAN BARİYERİ ÇIKARDI

Olay yerine Çavuşlu, Değirmenköy itfaiye ekipleri ile karayolları ekipleri sevk edildi. Kamyona saplanan bariyer itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Bu sırada yola dökülen mazotların üzerine, kum atıldığı görüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Silivri'de jandarma denetim noktasında facia ucuz atlatıldı VİDEO









