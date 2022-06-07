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- Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı
Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı
Kaldırıma koyulan havai fişek bataryasının ateşlenmesi üzerine başlatılan inceleme neticesinde, tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı.
- 07.06.2022 - 11:19
- Güncelleme : 07.06.2022 - 11:39
İstanbul Silivri’de, 29 Mayıs günü saat 01.20’de, Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde 2 kişi, yok kenarında havai fişek bataryasını ateşledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışmalar başlattı.
Şüphelilerin kimlikleri, kamera görüntüleri ile tespit edildi
DHA’nın haberine göre; güvenlik kamerası görüntülerinin mercek altına alınmasıyla olayı gerçekleştirilen 2 şahsın kimliği belirlendi.
Şüphelilerden E.E. gözaltına alınırken, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan işlem yapıldı.
Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı VİDEO