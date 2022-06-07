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    Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı

    Kaldırıma koyulan havai fişek bataryasının ateşlenmesi üzerine başlatılan inceleme neticesinde, tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı.
    • 07.06.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:39
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    Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı

    İstanbul Silivri’de, 29 Mayıs günü saat 01.20’de, Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde 2 kişi, yok kenarında havai fişek bataryasını ateşledi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışmalar başlattı.

    Şüphelilerin kimlikleri, kamera görüntüleri ile tespit edildi

    DHA’nın haberine göre; güvenlik kamerası görüntülerinin mercek altına alınmasıyla olayı gerçekleştirilen 2 şahsın kimliği belirlendi.

    Şüphelilerden E.E. gözaltına alınırken, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan işlem yapıldı.

    Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı VİDEO

    Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı #1

    Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı #2

    Silivri’de, kaldırımda havai fişek patlatan şahıslardan biri yakalandı #3


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