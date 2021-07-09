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    Silivri'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

    Kapalı kasa kamyonun arkasındaki basamağa binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan şahsın yürekleri ağızlara getirdiği o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 09:58
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    Silivri'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

    Silivri istikametinde ilerleyen kapalı kasa kamyonun arkasında bulunan basamağa binerek yolculuk yapan şahıs pes dedirtti.

    Tehlikeli bir şekilde kilometrelerce yolculuk yapan şahıs hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kamyonun arkasındaki şahsı gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kamyon sürücüsünü kornalarla uyarmak için uğraştı.

    Bir süre sonra kamyon gözden kaybolurken, yaşanan o korku dolu yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

    Silivri'de kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk VİDEO

     

    Silivri de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk #1

    Silivri de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk #2

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