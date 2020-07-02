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    Silivri'de kamyonun çarptığı motosikletli yaralandı

    Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenip yaralanırken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 13:19
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    Silivri'de kamyonun çarptığı motosikletli yaralandı #1

    İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan  bir kamyon, motosiklete çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın, aracıyla metrelerce sürüklendi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan zabıta ekipleri, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, motosiklete çarparak kaçan kamyon sürücüsünü arıyor.

    Silivri'de kamyonun çarptığı motosikletli yaralandı #2

    Silivri'de kamyonun çarptığı motosikletli yaralandı #3

    Silivri'de kamyonun çarptığı motosikletli yaralandı #4

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