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    Silivri'de kaybolan engelli kadın memur Samsun'da bulundu

    Dün akşam kendisinden haber alınamayan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Bircan Öden, polisin çalışsmasıyla Samsun'da bulundu.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 07:38
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    Silivri'de kaybolan engelli kadın memur Samsun'da bulundu

    Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamadı.

    AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

    Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı.

    KAMERALAR İNCELENDİ, SAMSUN'DA BULUNDU

    Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği güvenlik kameralarına yansıdı. Ekiplerin çalışması sonucu Bircan Öden akşam saatlerinde Samsun'da bulundu.

    Silivri'deki genç engelli memur, kayıplara karıştı VİDEO

    Silivri de kaybolan engelli kadın memur Samsun da bulundu #1

    Silivri de kaybolan engelli kadın memur Samsun da bulundu #2

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