Silivri'de kaybolan engelli kadın memur Samsun'da bulundu

Dün akşam kendisinden haber alınamayan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Bircan Öden, polisin çalışsmasıyla Samsun'da bulundu.

Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamadı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı.

KAMERALAR İNCELENDİ, SAMSUN'DA BULUNDU

Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği güvenlik kameralarına yansıdı. Ekiplerin çalışması sonucu Bircan Öden akşam saatlerinde Samsun'da bulundu.

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