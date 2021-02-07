Silivri'de kaybolan otizmli kişi, otoyolda yürürken bulundu

Dün öğle saatlerinde evden çıkmasının ardından kaybolan otizmli İlker için yapılan ihbarın ardından, ekipler genci D-100 Karayolu'nda buldu.

Dün öğle saatlerinde İstanbul Silivri'deki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 34 yaşındakş otizmli İlker, ailesini telaşlandırdı.

Aile, İlker adlı çocukları için polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe merkezi ve civarında otizmli genci bulmak için çalışma yürüttü.

KARAYOLUNDA YÜRÜRKEN BULUNDU

Otizmli genç, D-100 Karayolu'nda hayatını tehlikeye atarak yürüdüğü sırada sürücüler tarafından görüldü.

Genci fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri otizmli genci sakinleştirerek polis aracına bindirdi.

ADRESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Saatler sonra bulunan genç, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.





















