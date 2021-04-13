Aniden ortadan kaybolup 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 112 ambulans personeli Adem Polat, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Silivri’de ambulans personeli olarak görev yapan Adem Polat isimli şahıs, mesaiden sonra ortadan kayboldu.

4 gün boyunca haber alınamayan şahsı arayan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün akşam gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eve giden ekipler, Adem Polat’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

CENAZE YAKINLARA TESLİM EDİLDİ

Polat’ın cenazesi, ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen eşi Gülşen Polat ve yakınlarına teslim edildi.

Silivri’de kayıp 112 çalışanının cansız bedeni arkadaşının evinde bulundu VİDEO

“UYUŞTURUCUDAN ÖLMÜŞ DİYORLAR”

Polat’ın yakını Cemil Susuz, "Uyuşturucudan ölmüş diyorlar, nasıl öldüğünü biz de bilmiyoruz şoktayız. Arkadaş için can atan biridir ama öyle kötü ortamlarda olduğuna inanmıyorum, çünkü inançlı bir insandı.” ifadelerini kullandı.