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    Silivri'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

    Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 19:19
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    Silivri'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

    Silivri'de, Naim P.'nin yönetimindeki 34 ZJ 2719 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

    6 YARALI

    Kazada, 2'si çocuk 6 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine ise bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Araçtaki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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