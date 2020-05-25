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- Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü
Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü
Talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- AA
- 25.05.2020 - 11:56
İstanbul'un Silivri ilçesi Mimarsinan Caddesi'nde Abdurrahman Hatipoğlu'nun kullandığı 34 KV 4030 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Tuzla Deresi Köprüsü'nden düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hatipoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.