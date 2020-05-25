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    Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

    Talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 25.05.2020 - 11:56
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    Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

    İstanbul'un Silivri ilçesi Mimarsinan Caddesi'nde Abdurrahman Hatipoğlu'nun kullandığı 34 KV 4030 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Tuzla Deresi Köprüsü'nden düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Hatipoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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