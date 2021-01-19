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    Silivri'de kuyumcu, soyguncuyu vurdu

    Kuyumcuyu giren şüpheli, elindeki copla soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu tarafından silahla vurulan şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 11:33
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    Silivri'de kuyumcu, soyguncuyu vurdu

    İstanbul’un Silivri ilçesi Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde Serdar Ucman'a ait kuyumcuya giren bir kişi, elindeki copu göstererek, kuyumcudan altınları vermesini istedi.

    Altınları vermek için tezgahın altına eğilip silahını alan Ucman, soygun girişiminde bulunan şüpheliye ateş etti.

    KAFASINA İSABET ETTİ

    Şüpheli, merminin kafasına isabet etmesi üzerine yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşlar olay yerine polis ve ambulans çağırdı.

    Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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    DURUMU AĞIR

    Tedavi altına alınan şüphelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kuyumcu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Olay hakkında polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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