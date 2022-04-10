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    Silivri'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü

    İki kuzen arasında müzikçalar nedeniyle başlayan kavga, taraflardan birinin bıçaklanmasıyla sona erdi. 17 yaşındaki Reyhan T. yaşıtı olan Cumaziye D.'nin ölümüne neden oldu.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 13:27
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    Silivri'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü

    İstanbul'un Silviri ilçesinde yaşayan Reytan T., restoranda arkadaşlarıyla kahvaltı eden kuzeni Cumaziye D.'nin yanına giderek ödünç verdiği müzikçalarını geri istedi.

    Anlaşmazlık yaşayan kuzenler bir anda kavgaya tutuştu.

    Kavga cinayetle sonlandı

    Restoranda başlayan kavga dışarıya taşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla Cumaziye D.'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Katil gözaltında

    Katil Reyhan T. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Rayhan T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Silivri'de kuzenlerin müzikçalar kavgası cinayetle bitti

    Silivri de kuzenler arasında kavga: 1 ölü #1

    Silivri de kuzenler arasında kavga: 1 ölü #2


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