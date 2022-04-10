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Silivri'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü

Silivri'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü

İki kuzen arasında müzikçalar nedeniyle başlayan kavga, taraflardan birinin bıçaklanmasıyla sona erdi. 17 yaşındaki Reyhan T. yaşıtı olan Cumaziye D.'nin ölümüne neden oldu.