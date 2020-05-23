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    Silivri'de metruk baraka yandı

    Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 08:36
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    Silivri'de metruk baraka yandı

    İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, metruk bir barakada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    MÜDAHALE EDİLDİ

    İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, baraka yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.

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