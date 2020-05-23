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- Silivri'de metruk baraka yandı
Silivri'de metruk baraka yandı
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 23.05.2020 - 08:36
İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, metruk bir barakada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, baraka yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.