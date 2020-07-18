Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Silivri'de otobüsün açık bagaj kapağı öldürdü

    Silivri TEM Otoyolu'nda aracını emniyet şeridinde tamir eden sürücü, yanından geçen otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 22:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Silivri'de otobüsün açık bagaj kapağı öldürdü

     

    Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Yahya Babak,  aracı arıza yapınca emniyet şeridine çekti. 22 yaşındaki Babak aracını tamir ederken yanından hızla geçen turist otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ 200 METRE SONRA UYARILDI

    Babak'a çarpan bagaj kapağının koptuğunu fark etmeyen otobüs sürücüsü yaklaşık 200 metre ileride çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Yahya Babak'ın cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

    Silivri'de otobüsün açık bagaj kapağı öldürdü #1

    Silivri'de otobüsün açık bagaj kapağı öldürdü #2

    Silivri'de otobüsün açık bagaj kapağı öldürdü #3

    Silivri'de otobüsün açık bagaj kapağı öldürdü #4

    Silivri'de otobüsün açık bagaj kapağı öldürdü #5

    Görüş Bildir