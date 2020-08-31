Silivri'de park halindeki minibüs yandı

Seyyar köfte satışı yapan minibüs alevlere teslim olurken, yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde, benzinlik yanında bulunan seyyar köfte satışı yapan minibüs bir anda alev aldı.

Park halindeki aracın yandığını gören vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine kısa bir sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere teslim olan minibüsü söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.