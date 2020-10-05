- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Silivri'de seyir halindeki otomobil yandı: 2 kişi son anda kurtuldu
Silivri'de seyir halindeki otomobil yandı: 2 kişi son anda kurtuldu
Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araçtaki iki kişi, son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- DHA
- 05.10.2020 - 07:56
- Güncelleme : 05.10.2020 - 07:56
61 AAY 817 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gördü.
Otomobil sürücüsü alev alan aracını hemen yol kenarına çekti.
YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI ANCAK OLMADI
Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü, alev alev yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silivri'de seyir halindeki otomobil yandı ViDEO
TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.