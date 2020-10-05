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Silivri'de seyir halindeki otomobil yandı: 2 kişi son anda kurtuldu

Silivri'de seyir halindeki otomobil yandı: 2 kişi son anda kurtuldu

Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araçtaki iki kişi, son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.