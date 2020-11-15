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    Silivri’de silahlı şahıs ev bastı: 2 ölü

    İstanbul Silivri'de akşam saatlerinde bir evi basan eli silahlı şahıs, evde bulunan 1'i kadın 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 07:16
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    Silivri’de silahlı şahıs ev bastı: 2 ölü

    Silivri'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak’ta, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, Tülay A. ve Mesut S.’in birlikte ikamet ettiği eve gelerek her iki kişiyi de silahla vurdu.

    Saldırı sonrası şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    Silivri’de silahlı şahıs ev bastı: 2 ölü #1

    2 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S. üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası her ikisinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülürken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Silivri’de silahlı şahıs ev bastı: 2 ölü #2

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