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    Silivri'de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada

    Silivri’de, Çorlu’ya gitmek için taksiye binmek isteyen şahıslar ile tam kapanma nedeniyle izin belgesi olmadığını söyleyen taksici arasında kavga çıktı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:07
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    Silivri'de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada

    İstanbul'un Silivri ilçesi Selimpaşa semtinde meydana gelen olayda, taksicilik yapan Hüsnü Karadağ’ın yanına gelen iki kişi, Çorlu’ya gitmek istediklerini söyledi.

    Taksici, kısıtlamada yola çıkmak için izin belgesi olmadığını söyledi.

    BIÇAKLANAN TAKSİCİ YERE YIĞILDI

    Bunun üzerine çılgına dönen şahıslar, taksiciyi darbetmeye başladı. Şahıslardan biri, darbedilince yere düşen taksiciyi bıçakladı.

    3 yerinden bıçaklanan taksici kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.

    Silivri de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Taksicinin bıçaklandığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Silivri'de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada VİDEO

    Silivri de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada #2

    Silivri de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada #3

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