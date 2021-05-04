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- Silivri'de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada
Silivri'de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada
Silivri’de, Çorlu’ya gitmek için taksiye binmek isteyen şahıslar ile tam kapanma nedeniyle izin belgesi olmadığını söyleyen taksici arasında kavga çıktı.
- İHA
- 04.05.2021 - 10:18
- Güncelleme : 04.05.2021 - 11:07
İstanbul'un Silivri ilçesi Selimpaşa semtinde meydana gelen olayda, taksicilik yapan Hüsnü Karadağ’ın yanına gelen iki kişi, Çorlu’ya gitmek istediklerini söyledi.
Taksici, kısıtlamada yola çıkmak için izin belgesi olmadığını söyledi.
BIÇAKLANAN TAKSİCİ YERE YIĞILDI
Bunun üzerine çılgına dönen şahıslar, taksiciyi darbetmeye başladı. Şahıslardan biri, darbedilince yere düşen taksiciyi bıçakladı.
3 yerinden bıçaklanan taksici kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Taksicinin bıçaklandığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Silivri'de taksiciye bıçaklı saldırı kamerada VİDEO