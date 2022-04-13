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    Silivri'de yasa dışı hayvan kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı

    Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği kaçak hayvanları çiftliğinde besleyen yabancı uyruklu bir şahıs, JASAT timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 13.04.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 09:54
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    Silivri'de yasa dışı hayvan kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı

    İstanbul Silivri'de Ortaköy Mahallesi'nde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri,  söz konusu çiftlikte arama gerçekleştirdi.

    Yasa dışı yollarla Tükiye'ye getirdi

    Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu.

    İHA'nın haberine göre; hayvanların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

    Çiftlik sahibine adli işlem

    Yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

    Silivri'de yasadışı hayvan kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı ViDEO

    Silivri de yasa dışı hayvan kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı #1

    Silivri de yasa dışı hayvan kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı #2

    Silivri de yasa dışı hayvan kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı #3

    Silivri de yasa dışı hayvan kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı #4


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