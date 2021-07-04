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    Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı

    Yavru köpeklerin mezarlıkların arasına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 15:14
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    Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı

    İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Ali Bey Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, iki yavru köpek mezarlıkların  arasına sıkıştı.

    Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Silivri İtfaiye ekipleri, köpeklerin kurtarılması için çalışma başlattı.

    Yoğun çalışmaların ardından kurtarılan köpekler, itfaiye istasyonuna götürüldü.

    Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı #1

    BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

    Karınları doyurulan yavru köpekler, Silivri Belediyesi Barınak ekiplerine tedavilerinin yapılması için teslim edildi.

    Yavru köpeklerin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.

    Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı #2

    Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı #3

    Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı #4

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