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- Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı
Silivri’de yavru köpekler mezarlıkların arasında sıkıştı
Yavru köpeklerin mezarlıkların arasına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 04.07.2021 - 15:14
İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Ali Bey Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, iki yavru köpek mezarlıkların arasına sıkıştı.
Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Silivri İtfaiye ekipleri, köpeklerin kurtarılması için çalışma başlattı.
Yoğun çalışmaların ardından kurtarılan köpekler, itfaiye istasyonuna götürüldü.
BARINAĞA TESLİM EDİLDİ
Karınları doyurulan yavru köpekler, Silivri Belediyesi Barınak ekiplerine tedavilerinin yapılması için teslim edildi.
Yavru köpeklerin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.