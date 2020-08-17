Silivri'de yolun karşısına geçen kişiye 3 araç çarptı

Silivri D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya önce bir araç, ardından 2 araç daha çarparken, kazazede hayatını kaybetti.

Akşam 21:00 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Parkköy mevkiinde, yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Umut Opuz’a seyir halindeki ticari bir taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahsa arkadan gelen 2 araç daha çarptı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KAÇTI

Araçlardan biri olay yerinden kaçarken diğer iki araç sürücüsü durumu sağlık görevlileri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Umut Opuz'un hayatını kaybettiği tespit etti.

Genç adamın cenazesi, nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.